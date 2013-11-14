国际油市：美国原油期货下跌，因库存增加

美国石油协会(API)在周三收盘后公布的数据显示，美国最近一周的整体原油库存增加59.9万桶，库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加了170万桶。

美国10月原油产量超过进口量，为近20年来首次，美国因为这场有史以来最热络的石油荣景之一而受益，产量超过进口的趋势在可预见的未来有可能持续下去。(完)