国际油市：美国原油期货下跌，因库存增加

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
美国石油协会(API)在周三收盘后公布的数据显示，美国最近一周的整体原油库存增加59.9万桶，库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加了170万桶。
更受关注的能源资料协会(EIA)库存报告将于1600GMT时出炉，路透调查显示，最近一周美国原油库存料增加近100万桶。
0027GMT时，纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货合约 跌0.23美元，报每桶93.65美元，周三结算价上涨0.84美元，受利比亚供应受阻的支撑。
美国10月原油产量超过进口量，为近20年来首次，美国因为这场有史以来最热络的石油荣景之一而受益，产量超过进口的趋势在可预见的未来有可能持续下去。(完)
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(编译 白云; 审校 张若琪)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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