台湾房地产：财政部对奢侈税检讨仅微调，并增加排除条款的弹性处理

路透台北11月14日 - 台湾财政部长张盛和周三在立法院表示，〞奢侈税〞(特种货物及劳务税)检讨方案仅会微调，并将修订课征奢侈税的排除条款，授权财政部弹性认定处理。这令外界本担心台湾政府将再下重手〞打房〞的担忧缓解。

本地多家媒体指出，张盛和指出，为免伤及疲弱的经济成长率，因此研议奢侈税的检讨方案将不延长闭锁期，也不会加重税率，并将新增奢侈税排除条款。

财政部一位不愿具名的官员对路透指出，在上日立法院的质询中，张盛和部长堪示奢侈税的检讨方向的确仅仅微调，对于修订持有房产的〞闭锁期〞、以及〞税率〞的部分，并未多做说明。

俗称奢侈税的特种货物及劳务税条例规定，民众购买非自用住宅一年内转手，依销售总价课征15%奢侈税；一年以上未满两年内转手，课征10%奢侈税。

台湾主计总处主计长石素梅表示，本月底将再度下修今年的经济成长率。该处8月中已下修今年GDP年增率预估至2.31%，先前估为2.4%。

先前财政部承诺将在今年底之前会将奢侈税检讨方案在行政院审查通过之后再送入立法院，不过，立法院真正要审议可能要等到明年。

财政部长张盛和先前曾表示，将鼓励地方政府调高持有第二户房产以上的房屋税税率，作为奢侈税的配套方案，也有望健全房市。

为抑制房价飙涨，台湾政府两年前课征奢侈税(特种货物及劳务税)。张盛和先前曾表示，8月中旬将召开奢侈税实施后第一次的成效检讨座谈会，不排除朝从严方向修订。