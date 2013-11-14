中国债市动态：阴霾未散现券维持疲势，国债期货再创新低

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透上海11月14日 - 对缺少了公开市场逆回购助力的中国银行间债市来说，周四依旧阴云密布，主要现券收益率升压未减，仅因绝对水平已经偏高，涨幅受限。国债期货市场早盘续跌，幅度虽较上日同期缩减，但盘中则再刷新了上市以来低点。
利率互换市场上，受资金趋紧影响，一年品种有所上行，而五年相对平稳。交易员认为，短期内债市利多因素难觅，机构情绪持续悲观。
上海一银行交易员表示，现券收益率已处相当高位，再上行动力渐小。所以即使央行今日未进行逆回购操作，主要现券收益率升幅也极为有限，唯机构悲观情绪未改。
“(券价)这么个跌法，就算大家愿意做，最多也是小赌怡情，对大走势很难产生影响。”该交易员称。
10年国债的指标券130018券暂时还未有成交，其最新报价 为4.5100%/4.4300%，上日尾盘为4.5000%/4.4200%。
此外，长端收益率的上行，致曲线极为扁平化。另一活跃券种--剩余期限约6.93年的国债130020券最新成交 在4.49%，与10年国债水平相近。
不过上海一券商交易员指出，受资金趋紧影响，早盘央票和金融债等短券卖压沉重。
财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。
银行间资金市场上，早盘七天和隔夜回购加权利率均大涨，其中七天期 涨近47个基点(bp)，隔夜 则涨逾80bp。
五年期国债期货主力合约 早盘收报91.568元人民币，跌0.256元，或0.28%。盘中最低探至91.406元，为上市以来新低。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。