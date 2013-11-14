中国债市动态：阴霾未散现券维持疲势，国债期货再创新低

路透上海11月14日 - 对缺少了公开市场逆回购助力的中国银行间债市来说，周四依旧阴云密布，主要现券收益率升压未减，仅因绝对水平已经偏高，涨幅受限。国债期货市场早盘续跌，幅度虽较上日同期缩减，但盘中则再刷新了上市以来低点。

利率互换市场上，受资金趋紧影响，一年品种有所上行，而五年相对平稳。交易员认为，短期内债市利多因素难觅，机构情绪持续悲观。

上海一银行交易员表示，现券收益率已处相当高位，再上行动力渐小。所以即使央行今日未进行逆回购操作，主要现券收益率升幅也极为有限，唯机构悲观情绪未改。

“(券价)这么个跌法，就算大家愿意做，最多也是小赌怡情，对大走势很难产生影响。”该交易员称。

10年国债的指标券130018券暂时还未有成交，其最新报价 为4.5100%/4.4300%，上日尾盘为4.5000%/4.4200%。

此外，长端收益率的上行，致曲线极为扁平化。另一活跃券种--剩余期限约6.93年的国债130020券最新成交 在4.49%，与10年国债水平相近。

不过上海一券商交易员指出，受资金趋紧影响，早盘央票和金融债等短券卖压沉重。

财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。

银行间资金市场上，早盘七天和隔夜回购加权利率均大涨，其中七天期 涨近47个基点(bp)，隔夜 则涨逾80bp。