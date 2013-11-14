《全球主要银行同业拆借利率一览》--11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透上海11月14日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上，美元、港元和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动围。
隔夜 一个月 三个月 六个月 一年
美元(USD)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.10210 0.16850 0.24060 0.35540 0.59500
(LIBOR) 最低 0.10060 0.16770 0.23925 0.35460 0.59050
新加坡银行同业拆借利率 最高 0.12000 0.17500 0.24000 0.35700 0.59700
(SIBOR) 最低 0.12000 0.17500 0.24000 0.35700 0.59700
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港元 (HKD)
港元银行同业拆借利率 最高 0.08143 0.21571 0.38071 0.54857 0.87071
(HIBOR) 最低 0.06789 0.21071 0.37786 0.54516 0.86857
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欧元 (EUR)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.05000 0.09357 0.17000 0.25571 0.43929
(LIBOR) 最低 0.05000 0.09214 0.16929 0.25571 0.43857
欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.12300 0.21800 0.32200 0.50200
(EURIBOR) 最低 -- 0.12200 0.21800 0.32000 0.50000
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上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报4.1880%。
注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布平均利率。
LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的拆借利率。
2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵盖美元和坡元。
3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。
4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。