《全球主要国家债券发行预告》--11月14日-11月21日

路透11月14日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时 间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/14 日本 五年期公债 11/14 日本 三个月期贴现国库券 11/14 美国 30年期公债 11/14 英国 标售2036年到期的债券 11/18 日本 12个月期贴现国库券 11/18 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/19 英国 标售2023年到期的公债 11/19 日本 标售20年期公债 11/19 日本 两个月期贴现国库券 11/20 日本 三个月期贴现国库券 11/20 葡萄牙 标售国库券 11/21 法国 标售中期政府债券(BTAN) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 张若琪)