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债券 | 2013年 11月 14日 星期四 09:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月14日-11月21日

路透11月14日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。
                  
 日期    时间    国家     规模       发行细节
 11/14           日本                五年期公债
 11/14           日本                三个月期贴现国库券
 11/14           美国                30年期公债
                                     
 11/14           英国                标售2036年到期的债券
 11/18           日本                12个月期贴现国库券
 11/18   1350    法国                标售国库券(BTF)
 11/19           英国                标售2023年到期的公债
 11/19           日本                标售20年期公债
 11/19           日本                两个月期贴现国库券
 11/20           日本                三个月期贴现国库券
 11/20           葡萄牙              标售国库券
 11/21           法国                标售中期政府债券(BTAN)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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