《国际主要央行公开市场操作一览》--11月14日

路透上海11月14日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/13 买入通膨保值债券 13.90 01/15/2018 - 02/15/2043

11/12 买入公债 15.65 02/15/2036 - 08/15/2043

11/8 买入公债 52.47 08/15/2018 - 07/31/2019

11/7 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/13 隔夜逆回购 -39.70 0.04%

11/12 隔夜逆回购 -44.00 0.04%

11/8 四天逆回购 -14.80 0.03%

11/7 隔夜逆回购 -10.75 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年11月14日-2013年12月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--贝南克、洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯表示，尽管迹象显示美国劳动市场改善，但失业率仍有很大的下滑空间。其评论暗示会持续支持美联储的大规模刺激计划。贝南克称，他仍见到劳动市场有大量闲置，并称经济数据并未准确反映现况。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/12 七天期定期存款 -1,840.00 0.09%

11/12 28天期反向交易 31.94 0.25%(固定利率)

11/12 七天期反向交易 877.44 0.25%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。为强化对欧元区经济的支持，欧洲央行表示，将为银行业提供足额流动性直至2015年中期。

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧元区经济正缓步复苏，没有快速解决方案。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 103,190

上周三 102,600

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当期变化 +590

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员宫尾龙藏称，如果风险威胁到日本央行的经济和物价预估，则会在必要时调整政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行609亿台币存单，相较存单到期466亿台币，存单发行余额增143亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,269.5亿台币存单，相较存单到期1,270亿台币，存单发行余额减0.5亿。