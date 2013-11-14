《中国公司债发行日程表》--11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) ========================================================================================== *华域汽车 至多60 10 2 预设区间5.25%-5.75% 国泰君安证券 AAA 11/18-11/20 30 5 预设区间5.35%-5.85% 摩根士丹利华鑫证券 (两品种间可以相互回拨；五年品种附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) =========================================================================================== *东吴证券 至多30 30 5 预设区间6.00%-6.20% 瑞信方正证券 AA+ 11/18-11/20 =========================================================================================== 东北证券 至多19 9 3+2 6.00% 宏源证券 AA 11/12-11/15 10 5 6.10% (两品种间可以相互回拨；3+2品种附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) =========================================================================================== 苏宁云商 至多80 35 6 5.95% 华泰联合证券 AAA 11/13-11/15 (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) ========================================================================================== 山西证券 至多20 10 3 6.25% 中信建投证券 AA+ 11/14-11/15 (山西省国信投资集团提供担保/附第2年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。