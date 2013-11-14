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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 09:45 BJT

《中国公司债发行日程表》--11月14日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限       年利率       主承销商   主体评级   发行时间
             (亿元)   (亿元)    (年)                                           (网下) 
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*华域汽车    至多60     10       2  预设区间5.25%-5.75% 国泰君安证券 AAA     11/18-11/20
             30       5  预设区间5.35%-5.85% 摩根士丹利华鑫证券
              (两品种间可以相互回拨；五年品种附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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*东吴证券    至多30     30       5  预设区间6.00%-6.20% 瑞信方正证券 AA+     11/18-11/20
             
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东北证券     至多19      9      3+2        6.00%        宏源证券     AA      11/12-11/15
             10       5         6.10%
              (两品种间可以相互回拨；3+2品种附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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苏宁云商     至多80      35      6         5.95%        华泰联合证券 AAA     11/13-11/15
   (附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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山西证券     至多20      10      3         6.25%        中信建投证券  AA+    11/14-11/15
  (山西省国信投资集团提供担保/附第2年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权)
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)

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