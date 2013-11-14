《焦点》叶伦称美联储在帮助经济方面，有“更多工作要做”

奥巴马所在的民主党控制着参议院100席中的55席，这意味着叶伦只需要再有五位共和党人支持，就能达到通过参议院核准程序所需的60票。

美联储自2008年底以来就维持着接近零的低利率，并通过三次大规模购债措施将资产负债规模增至约3.8万亿(兆)美元，为之前的四倍。美联储此举是为了压低长期借贷成本，以促进经济增长和就业。

联储目前的购债规模为每月850亿美元。

批评人士担心这样的宽松货币政策推动投资者进入高风险资产追求高回报，可能会在未来加剧通胀和资产泡沫。

叶伦的证词将是其6月2日以来首次对美联储政策进行公开评论。投资者将仔细推敲，以了解她是如何看待继续购债的成本和收益。

但分析师预计叶伦会非常慎重，不会在美联储12月17-18日会议之前给出任何线索，不过她对刺激措施必要性的强调，强化了联储明年之前不会缩减购债的期望。

“这种心态似乎减弱了12月开始缩减的可能性，但未必能排除如果数据配合，最早明年1月开始小规模缩减的可能，”瑞士信贷的分析师Dana Saporta称。(完)