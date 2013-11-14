版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:07 BJT

更正-离岸人民币：中银航空租赁五年期点心债以4.5%定价，发行10亿元

(更正：标题及内文公司名称应为“中银航空租赁”，非“中银租赁航空”)

路透香港11月14日 - 据路透所获的销售文件，中银集团旗下的中银航空租赁五年期点心债，以4.50%定价，较初始指导利率4.7%低20基点（BP)。

本期债券共发行10亿元。

中银航空租赁为中国银行 全资子公司，发行人评级为A-/BBB(惠誉/标普)，预期债券发行评级亦同。此批债券由中银国际，汇丰以及渣打共同承销。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐