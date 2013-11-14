更正-离岸人民币：中银航空租赁五年期点心债以4.5%定价，发行10亿元

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(更正：标题及内文公司名称应为“中银航空租赁”，非“中银租赁航空”)
路透香港11月14日 - 据路透所获的销售文件，中银集团旗下的中银航空租赁五年期点心债，以4.50%定价，较初始指导利率4.7%低20基点（BP)。
本期债券共发行10亿元。
中银航空租赁为中国银行 全资子公司，发行人评级为A-/BBB(惠誉/标普)，预期债券发行评级亦同。此批债券由中银国际，汇丰以及渣打共同承销。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。