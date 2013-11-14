《焦点》日本第三季经济成长放缓，但消费支出料将加快增长

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
占经济总量约60%的民间消费在7-9月当季增长了0.1%，符合预估中值，日本股市下跌打压消费者信心。4-6月当季修正后为增长0.6%。
7-9月外部需求给GDP构成了0.5个百分点的拖累，幅度大于预估的0.4个百分点。而外部需求给前季带来的贡献，经修正后为0.1个百分点。
对东南亚的出口走软，因该地区大量资本流出拖累了增长。不过，分析师预计明年出口将改善，因海外经济体企稳。
库存在第三季给GDP带来的贡献为0.4个百分点，前季则为拖累0.1个百分点。
安倍的计划是综合财政支出、经济改革和货币刺激政策等手段，来拉动日本经济脱离数十年的经济下滑。(完) (编译 郑茵/张若琪/侯向明； 审校 张荻/王兴亚/李爽)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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