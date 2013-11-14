《焦点》日本第三季经济成长放缓，但消费支出料将加快增长

占经济总量约60%的民间消费在7-9月当季增长了0.1%，符合预估中值，日本股市下跌打压消费者信心。4-6月当季修正后为增长0.6%。

7-9月外部需求给GDP构成了0.5个百分点的拖累，幅度大于预估的0.4个百分点。而外部需求给前季带来的贡献，经修正后为0.1个百分点。

对东南亚的出口走软，因该地区大量资本流出拖累了增长。不过，分析师预计明年出口将改善，因海外经济体企稳。

库存在第三季给GDP带来的贡献为0.4个百分点，前季则为拖累0.1个百分点。