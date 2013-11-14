版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 09:22 BJT

离岸人民币：中国平保三年期债以4.0%定价，五年增发为4.522%

路透香港11月14日 - 根据路透获得的文件显示，中国平安保险集团 透过海外子公司（VSI）发行的三年期点心债以4.0%定价，较初始指导利率4.2%低，发行15亿元。

另外，平安增发（tap issue) 的五年期点心债为4.522%，票面利率为4.75%，发行3亿元。

承销商为美银美林以及汇丰。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐