《新兴市场重要经济事件预告》--11月14日-11月21日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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11月14日(四)
吉隆坡--美国财政部长杰克卢将会晤马来西亚总理纳吉布和马来西亚央行总裁洁蒂。
北京--美国财政部长杰克卢访问中国(至11月15日)。
河内--美国财政部长杰克卢访问越南。
首尔--韩国央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行总裁金仲秀会晤国内银行领导人，讨论近期经济事件(2230)。
11月15日(五)
印度孟买--2013年银行家年会(至11月16日)。印度财政部长齐丹巴南、印度央行副总裁Harun Rashid Khan和央行总裁拉詹发表讲话。
印度孟买--第十届资本市场年会--CAPAM 2013。印度央行执行董事R. Gandhi发表讲话。
11月18日(一)
维也纳--奥地利央行举行“2013年欧洲经济一体化”会议(至11月19日)。捷克央行理事会成员Eva Zamrazilova发表讲话。
米兰--国际货币基金组织(IMF)理事Andrea Montanino和经济合作暨发展组织长期投资项目总经理Raffaele Della Croce出席公共和私有合作伙伴大会(1330)。
11月19日(二)
华盛顿--世界银行行长金墉和前以色列央行总裁费舍尔在华尔街日报大会上就“全球经济展望”讲话。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
11月20日(三)
新德里--亚洲开发银行(ADB)常务总干事Rajat Nag计划就印度面临的挑战讲话，包括近期增长回落、货币走软和资本外流。
11月21日(四)
伊斯坦布尔--第五届亚特兰大能源与经济委员会峰会(至11月22日)。捷克财长Jan Mladek、土耳其总统莒内和财长Mehmet Simsek将参会。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。