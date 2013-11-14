港报社评：经济放权政治集权，中国改革步履倍艰--信报11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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十八届三中全会闭幕，会议公报突出经济体制改革是全面深化改革的重点，却同时强调完善和发展中国特色社会主义制度，加强国家治理的能力，「经济放权、政治集权」。
在推动改革过程中，中央成立全面深化改革领导小组，以落实地方领导对推行改革的责任制；最瞩目的，是新设立国家安全委员会，确保国家内外安全。
新设国家安全委员会，在美国推动亚太再平衡战略、东海南海主权纠纷矛盾日益激化；加上内部疆独和政治反对势力蠢动，中央成立一个由习近平领导的顶层发号施令中心，是有维持统治稳定的需要。
定出的改革蓝图，是国家把能够透过市场化带来经济效率的职能范围放权，但在国家安全和政治过程中的权力资源，则将之进一步集中和重新配置。在经济改革领域，允许更大范围的市场竞争，提升经济效益和治理效率，其实是中国粗放型发展模式走到当前不得不走的一步。
如今政府简政放权，减少政府干预市场，但国家权力行使的强度，则进一步加强与集中，难怪有批评认为是「政左经右」。民主转型迄今还未看到明晰的改革路径，威权体制缺乏公开竞争性选举，而且比民主体制更需要向支持者提供物质利益，政治体制若不与经济改革同步配合推进，全面改革有很大局限性。
改政策细节还有待公布，但改革红利如何在「经济放权、政治集权」的模式下得到有效释放，仍留有问号；把处理好政府和市场的关系视之为改革核心，明显有所不足，因为国家治理制度的公平性，对推动中国全面改革和可持续发展的重要性和意义更大。
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。