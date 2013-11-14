港报社评：经济放权政治集权，中国改革步履倍艰--信报11月14日

十八届三中全会闭幕，会议公报突出经济体制改革是全面深化改革的重点，却同时强调完善和发展中国特色社会主义制度，加强国家治理的能力，「经济放权、政治集权」。

在推动改革过程中，中央成立全面深化改革领导小组，以落实地方领导对推行改革的责任制；最瞩目的，是新设立国家安全委员会，确保国家内外安全。

新设国家安全委员会，在美国推动亚太再平衡战略、东海南海主权纠纷矛盾日益激化；加上内部疆独和政治反对势力蠢动，中央成立一个由习近平领导的顶层发号施令中心，是有维持统治稳定的需要。

定出的改革蓝图，是国家把能够透过市场化带来经济效率的职能范围放权，但在国家安全和政治过程中的权力资源，则将之进一步集中和重新配置。在经济改革领域，允许更大范围的市场竞争，提升经济效益和治理效率，其实是中国粗放型发展模式走到当前不得不走的一步。

如今政府简政放权，减少政府干预市场，但国家权力行使的强度，则进一步加强与集中，难怪有批评认为是「政左经右」。民主转型迄今还未看到明晰的改革路径，威权体制缺乏公开竞争性选举，而且比民主体制更需要向支持者提供物质利益，政治体制若不与经济改革同步配合推进，全面改革有很大局限性。

改政策细节还有待公布，但改革红利如何在「经济放权、政治集权」的模式下得到有效释放，仍留有问号；把处理好政府和市场的关系视之为改革核心，明显有所不足，因为国家治理制度的公平性，对推动中国全面改革和可持续发展的重要性和意义更大。