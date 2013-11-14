港报社评：卖地亮丽，不反映整体楼市--星岛日报11月14日

粉岭高尔夫球场旁一幅豪宅地皮，昨日以28亿8千万元成交，比市场最乐观预期还要高出约30%，是继上星期中区美利大厦之后，又一块中标价远超市场预期的官地。但是不等如整体地产市道会「欣欣向荣」。实际上楼市仍然受未来加息阴影笼罩。个别物业和地皮卖得好价，主要原因是具备独特的卖点。

昨日开标的古洞豪宅地皮，既有毗邻粉岭高尔夫球场的地利，又有日后新界东北新发展区大兴土木的概念。发展新界东北，虽然争议多多，但势要去马，今次中标的财团，在区内拥有大量其他地皮，今次高价买地，有利打响新界东北这块「发展品牌」。

财团预计总投资50亿元发展这幅地皮，平均每方尺楼面成本价约为9千元，与区内现楼价钱相若，比较进取。此外，早前政府出售沙田九肚山豪宅地和将军澳住宅地，发展商的最后承投价钱比同区早一点卖的地皮为低，显示以超市场预期价投地并非普遍现象，发展商并非一面倒看好后市，只有个别条件独特的地皮才获得高价垂青。 再看近期热卖的一手楼盘，透过种种优惠变相「劈价」，之后推出新一批单位时，逐步削减优惠，等如加价加推，售价已经回升到现楼市价水平。不过，这种现象仅出现在有西九铁路上盖概念的明星盘。实际上，二手市场被一手楼盘吸去大量客源，成交淡静，个别明星级屋苑录得低于市价成交，与一手明星盘形成强烈对比。 美国联邦储备局已公布退市时间表，退市只是迟早问题。明星盘的出现，并未能消除香港楼市的拉锯状态。市民不急于入市，政府毋须进一步「出招」。