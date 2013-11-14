港报社评：富户政策效果不彰轮候时间不尽不实--明报11月14日

审计署就多项公屋事务发表调查报告，发现房委会所说申请人轮候公屋分配时间，有不尽不实之嫌；另外，实施了20多年的富户政策，效果不彰，房委会有必要检讨。

房委会称一般申请人平均轮候时间约2-3年。但审计署发现，至今年3月底，轮候册一般申请者之中，29%已等3年或以上，7%更已等5年或以上。房委会所谓3年上楼，是指平均轮候时间，具体是指轮候册上登记至首次配屋时间，但是市民知之甚少。平均轮候时间容易产生认知歧义，「实候时间」概念较直接清晰，容易理解。

审计报告指出轮候册之中，配额及计分制申请人有67%在35岁或以下，其中超过八成是学生或具备专上或更高学历，但他们获分配公屋的比例甚低，由2008-2013年，并无30岁以下申请人获编配公屋。

现行配额及计分制鼓励年轻人尽早申请公屋，因按机制，每轮候多1年可加12分，而提出申请时的年龄每加1岁只加3分。但当局对年轻人轮候公屋，却只提供一个「虚假希望」。审计署认为房委会应定期剔除不合资格的申请人，这个建议值得房委会考虑采纳。

至于富户，截至今年3月底，接近72万个公屋住户，其中20,445个（3%）缴交额外租金。2011年本港家庭住户入息中位数为20,200元，而116,397个（约16%）公屋住户每月收入在2.5万元以上。保守估计约有10万个家庭属富户，但是现在只有约2万个住户缴交额外租金。

房委会应检讨富户政策，审视资助和合理分配的各项准则，让经济条件好转的公屋富户，承担责任和义务。增建居屋，使富户流向居屋，应是当局思考善用公屋资源的方向。