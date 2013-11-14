港报社评：富户政策效果不彰轮候时间不尽不实--明报11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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审计署就多项公屋事务发表调查报告，发现房委会所说申请人轮候公屋分配时间，有不尽不实之嫌；另外，实施了20多年的富户政策，效果不彰，房委会有必要检讨。
房委会称一般申请人平均轮候时间约2-3年。但审计署发现，至今年3月底，轮候册一般申请者之中，29%已等3年或以上，7%更已等5年或以上。房委会所谓3年上楼，是指平均轮候时间，具体是指轮候册上登记至首次配屋时间，但是市民知之甚少。平均轮候时间容易产生认知歧义，「实候时间」概念较直接清晰，容易理解。
审计报告指出轮候册之中，配额及计分制申请人有67%在35岁或以下，其中超过八成是学生或具备专上或更高学历，但他们获分配公屋的比例甚低，由2008-2013年，并无30岁以下申请人获编配公屋。
现行配额及计分制鼓励年轻人尽早申请公屋，因按机制，每轮候多1年可加12分，而提出申请时的年龄每加1岁只加3分。但当局对年轻人轮候公屋，却只提供一个「虚假希望」。审计署认为房委会应定期剔除不合资格的申请人，这个建议值得房委会考虑采纳。
至于富户，截至今年3月底，接近72万个公屋住户，其中20,445个（3%）缴交额外租金。2011年本港家庭住户入息中位数为20,200元，而116,397个（约16%）公屋住户每月收入在2.5万元以上。保守估计约有10万个家庭属富户，但是现在只有约2万个住户缴交额外租金。
房委会应检讨富户政策，审视资助和合理分配的各项准则，让经济条件好转的公屋富户，承担责任和义务。增建居屋，使富户流向居屋，应是当局思考善用公屋资源的方向。
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。