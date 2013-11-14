港报社评：经改要成功，中央集权还须民权--经济日报11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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三中全会决定成立全面深化改革领导小组，此应是要藉中央集权，打破政令不出中南海之困。惟集权非专权，中央要藉此遏利益集团，还须力推民主法治。
前天闭幕的中共三中全会被市场指欠新意，但只是市场期望过高。三中全会是为未来10年定改革大框架，具体政策料在会后才陆续出台，若现在就说中央改革力度不足，恐是误判。 况且，三中全会推改革有一重大突破，就是成立全面深化改革领导小组，由党中央集权亲抓改革。上届胡温政府十年来改革无成，关键正是地方诸侯、国企等利益集团阻力极大，领导人缺乏政治能量推开改革拦路石。 习李班子深知只有中央集权，才有望从上而下力推改革。就如中央推土地改革，让农民流转土地，就要有能量对抗诸侯的抵制；又如要推市场化，中央须有更大权威，才能力遏国企汹涌而来的反弹。 然而，中央集权不能是专权，故中央集权应非收缴人民权力，反而应力推民主、法治，向人民放权，才更有利中央赢取人民协力。 一是中央决策要民主化。赋予人民对政策具谘询权、参与权，令中央政策在阳光下施行；中央亦要授人民监督权，让13亿人民广泛监督诸侯、国企的违规行为。 二是要认真建设法治。只有建设公正、高效、权威的司法制度，才能鼓励人民以法律维权。 中央要做到集权而不专权，要透过向人民放权，除监督利益集团，更可监督中央，如此既有利中央赢取人民协力。中央必须明白，权力愈大，责任亦愈大，中央集权后更须做出改革实绩，实现人民对追求公平正义、社会和谐的中国梦。
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。