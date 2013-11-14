港报社评：不破坏国家安全，何必紧张？--文汇报11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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三中全会通过设立国家安全委员会，完善国家安全政策和国家安全战略制度和机制建设。外交部发言人昨天答记者问时指出：「毫无疑问，中国设立国家安全委员会，恐怖分子紧张了，分裂分子紧张了，极端分子紧张了。总之，那些企图威胁和破坏中国国家安全的势力紧张了。」外部反华势力紧张，恰恰说明的确存在威胁和破坏中国国家安全的势力。香港如果不威胁和破坏国家安全，又何必紧张和担心受到打压呢？
中国近年来面临着很大的安全挑战，包括来自于周边国家如日本等国的挑战，来自国际恐怖主义和网络安全等方面的挑战；在国内要对付「三股势力」的猖獗活动，要维护社会治安，保障民众生命财产安全。建立国家安全委员会是一项扞卫国家安全，保护民众、维护新一轮改革的重大举措。
许多西方国家都有安全委员会，这已经成为了国际潮流。中国设立国家安全委员会，既与国际接轨，也是时代的需要。在香港，有反对派喉舌对设立国家安全委员会感到紧张。这种紧张与反对派竭力反对按照基本法第23条要求为国家安全立法，在本质上是一致的。
西方反华势力一直企图将香港变为颠覆中国政府、对中国进行「颜色革命」的桥头堡和基地。随着特首普选临近，西方反华势力和反对派加紧了抢夺香港管治权、将香港变为独立政治实体的行动。这些都对国家安全构成威胁。香港有人对设立国家安全委员会表示紧张，说明他们就是威胁和破坏中国国家安全的势力，这对国家安全委员会成立后的工作有重要参考意义。
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。