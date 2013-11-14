港报社评：不破坏国家安全，何必紧张？--文汇报11月14日

三中全会通过设立国家安全委员会，完善国家安全政策和国家安全战略制度和机制建设。外交部发言人昨天答记者问时指出：「毫无疑问，中国设立国家安全委员会，恐怖分子紧张了，分裂分子紧张了，极端分子紧张了。总之，那些企图威胁和破坏中国国家安全的势力紧张了。」外部反华势力紧张，恰恰说明的确存在威胁和破坏中国国家安全的势力。香港如果不威胁和破坏国家安全，又何必紧张和担心受到打压呢？

中国近年来面临着很大的安全挑战，包括来自于周边国家如日本等国的挑战，来自国际恐怖主义和网络安全等方面的挑战；在国内要对付「三股势力」的猖獗活动，要维护社会治安，保障民众生命财产安全。建立国家安全委员会是一项扞卫国家安全，保护民众、维护新一轮改革的重大举措。

许多西方国家都有安全委员会，这已经成为了国际潮流。中国设立国家安全委员会，既与国际接轨，也是时代的需要。在香港，有反对派喉舌对设立国家安全委员会感到紧张。这种紧张与反对派竭力反对按照基本法第23条要求为国家安全立法，在本质上是一致的。

西方反华势力一直企图将香港变为颠覆中国政府、对中国进行「颜色革命」的桥头堡和基地。随着特首普选临近，西方反华势力和反对派加紧了抢夺香港管治权、将香港变为独立政治实体的行动。这些都对国家安全构成威胁。香港有人对设立国家安全委员会表示紧张，说明他们就是威胁和破坏中国国家安全的势力，这对国家安全委员会成立后的工作有重要参考意义。