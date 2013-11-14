港报财经评论：改革雷声大股市雨点小--信报11月14日

改革雷声大股市雨点小 /习广思

昨天中外媒体铺天盖地为三中全会做了总结，在政治体制上，雷声大，对习李统政的影响亦大，但在金融和股市上，雨点细，影响亦较细。整份公报的焦点落在国家安全委员会之上，以及把市场的角色由过去的基础性升级至决定性。国家主席习近平去年提出不反腐将亡国亡党，启动中共政治改革后，如今设立安全委员会，目的都是为了党内党外维稳。尽管报告重申改革，但市场期待的金融改革、国企改革只是蜻蜓点水，未有给予政策承诺，故被市场评为没有新意。市场角色由基础性升级到决定性，则令人摸不着头脑，经济师也解读不出什么新意义。不过，中共再提及让市场在资源配置上扮演决定性角色，有机会成为日后改革的核心，即逐步走向市场化，例如金融上的利率市场化，引入民企打破国企垄断等；因此，虽然细节欠奉，只要市场够乐观，仍会憧憬细节日后逐步出台。

至于股市方面，市场期待的是惊喜，却失望而回。早前上海自贸区成立，成为金融改革的头炮，加上总理李克强多番强调保上保下，均为日后改革打下基础，故投资者继续憧憬有更多改革细节出台。中港股市等待两个月，期望落空，不少人先离场观望，恒指向下突破，除了反映市场失望外，也反映这次会议没有令外资回流，短期难刺激大市上升。事实上，市场不过是重蹈去年覆辙，去年“十八大”会议一度惹来市场期待，但最后也是细节欠奉，事后回望，去年会议是为经济转型作出基础性指引，股市虽然失望，但也不至于担忧。中港股市转弱，恒指昨天急吐437点，收报22,463点，打破近3个月上落区间的底部。大市成交额621亿港元，沽空比率10.9%。中资金融股全面回落，周一尾市的“春江鸭”全属虚火，科网股、新能源股自高位回吐。昨天港股受到内外夹击，三中全会令人失望是原因之一，另一要关注的因素是，美债息在上周五抽升至2.75厘水平后，亚洲区货币兑美元转弱，昨天股市下跌，是区内普遍的情况。

踏入11月，多个新兴市场货币兑美元走势明显转弱，“脆弱五国”汇率走势尤其明显，印尼盾及印度卢比兑美元在近3日下跌逾1.5%，反映美国12月退市的预期升温，加上美汇反弹，或引发资金逆转。尽管联储局在12月退市的可能性不高，资金逆流的冲击亦有机会纾缓，但美汇转强、债息上升，加上欧洲减息反映环球经济复苏放慢，新兴股市短期内将面对逆风。故此，昨天中资股下跌，某程度上是跟大队而已。

圆汇陷上落市 /苏子

美元兑日圆虽然已于上周五突破上半年的103.73高位形成的大型三角形顶部阻力，但破位后的升势却并不显着，仍未能成功挑战100心理关口。美元兑日圆破位后所造的99.8高位，与100心理关口相差只有20点子而已，其实以近期美元人气之旺盛；加上市场上十之八九的投资者也以看好美元兑日圆的大方向为主，故按照常理，美元兑日圆应不难在突破上述的三角形顶部阻力后，可以一举突破100心理关口，不大可能仍停留在破位后的顶部阻力附近争持，令看好者仍有“理想”的价位采取趁低买入的策略。留意近日美元兑日圆所造的高位，其实正受制于7月8日的101.55高位及9月11日的100.61高位所延伸的短期下降阻力线。美元兑日圆在突破上述的三角形顶部阻力后，竟然可以在此短期下降阻力线遇上严峻阻力，反映现阶段市场大户似乎无意把美元兑日圆大幅推高，因为大户若真的有意把美元兑日圆大幅挟高，则此短期下降阻力线应早已轻易突破。

从目前美元兑日圆仍然受制于此短期下降阻力线来看，相信汇价的短期走势将以技术走势主宰，并继续以较为反覆的上落市模式运行机会较高，暂时难以出现较为显着的单边趋势市，稍后汇价一旦返回10天SMA以下收市，将确认回复上落市。最近两个交易天，澳元兑美元跌至100天SMA支持附近便获得良好承接力，留意澳元兑美元的10天SMA已于昨天下破50天SMA，明显转劣的技术走势，令澳元兑美元进一步跌破100天SMA支持的可能性极高。

不过，倘若稍后澳元兑美元在如此利淡的情况下却意外地守稳100天SMA支持不破，便要提防或在目前市场情绪普遍看淡的大前提下，出现较为显着的超卖反弹浪，显着重返10天SMA阻力以上波动及收市。毕竟近期汇市的走势其实较为波动，故不少汇市炒家也以短炒为主，因此一旦澳元兑美元跌不下去，预料在触发平仓买盘入市下，使其止跌回升的可能性不容抹煞。