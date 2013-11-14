港报财经评论：行业已见底，水泥股低吸--经济日报11月14日

行业已见底，水泥股低吸 /余少文

三中全会结束，中港股市却跌市，但中国稍后会公布改革细节，料中国会加快城镇化步伐，水泥股受惠下已走出低潮，可以踏入收成期。中国内地股市昨日开市已裂口下跌，国企指数更跌285点或2.7%，收报10,276点，成交额增加至152亿港元，只有15%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌69点或1.6%，收报4,373点，成交额49亿港元。三中全会除非有重大利好消息，否则在符合市场预期或差于市场预期等因素下，国指易跌难升。只是国指过去三个月来一直维持上落走势，过去经验所见，大市愈是横行，一旦向上突破，可以出现飈升走势；相反跌穿支持位则可能出现股灾，故股民现阶段应观望为主。由于三中全会目前的公报只是一个原则性和方向性的内容，细节会在短期内公布，故大市因三中全会结束而调整，反而可留意低位入市机会，然后等待细节出台。故不要对目前跌市过于忧虑，因为随着一系列的经济改革，期望中国能保持经济增长，成为中港股市明年齐升的动力。

经济改革因素下，料会加快城镇化的步伐，尽管公报中没有提及城镇化，但提及健全城乡一体化机制，以城带乡，让农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，完善城镇化健康发展体制机制。所以相信中国推动城镇化下，可以加快拉近城乡。城镇化下，房地产需求会上升，基建需求上升，水泥需求也会与日俱增，故见到水泥股业绩在今年首季跌至谷底后，第二、三季回升，如综合四只H股季度业绩发现首季合计盈利不足11亿元人民币，到第二和第三季增加至47亿和50亿元人民币，第三季同比增长高达52%。所以乐观认为，水泥股未来盈利在城镇化因素下，可以继续攀升，低潮已过。

申银万国报告指出，全国高标水泥每吨价格在上周上升1.8%至363元人民币，部分地区价格更超出去年旺季最高水平，主要是区域水泥需求旺盛及外来水泥供应不足，使区域边际供需改善，库容比也降至64.8%。同时预期11月中下旬区域受需求强力拉动以及区域库存偏低，可消化区域原停产生产线复产所带来的供应量，故价格有能力保持高位甚至乎再升。中金公司报告则指出，水泥新产能投放的高潮已过，新增产能会逐渐减少，预计2013年至2015年新增熟料产能增速分别为6.2%、3.4%和2%，又会集中在新疆和云南地区。至于水泥需求，农村建设、房地产和基建大致各占三分一，料2014年需求增长约6%-7%，较2013年下降约2-3个百分点，熟料产能利用率会升至80.2%。