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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 13:37 BJT

中国金融：2月金融机构外汇占款增加422.14亿元人民币--央行

路透北京3月18日 - 中国央行周三公布数据显示，今年2月全部金融机构外汇占款增加422.14亿元人民币，在连续两个月负增长后转正。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，2月末金融机构外汇占款余额为293,429.99亿元，较上月增加422.14亿元。

财政性存款余额为37,591.24亿元，较上月减少4,705.38亿元。

上述两项数据表明，2月份市场因此增加了5,127.52亿元的流动性。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款 2月 422.1 -4,705.38 2015年1月 -1,083 6,632.14 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243

（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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