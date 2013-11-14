主要国家经济指标预测--11月15日****

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透11月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.92 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差9.58 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% +0.5% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 5.00 1.52 1330 美国进口价格 10月 -0.4% +0.2% 出口价格 +0.1% +0.3% 1330 加拿大制造业销售 9月 +0.5% -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% 产能利用率 78.3% 78.3% 1500 美国批发(趸售)库存 9月 +0.4% +0.5% 趸售销售 +0.3% +0.6% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月8日当周 -- 131.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 63.1% -- -- 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 +7.2% -- 进口(较上年同期) +5.2% -- 贸易收支(亿美元) 顺差49 -- 0430 日本工业产出修正值 9月 +1.3% -- 0430 日本产能利用指数(较上月) 9月 +1.2% -- -- 韩国央行基准利率 11月 2.50% 2.50% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -0.1% +0.1% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.1% +0.7% 0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 赤字39 -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0745 法国非农就业岗位 第三季 -0.1% -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.4% -- (较上年同期) -0.3% -- 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.9% -1.8% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.7% 持平 (较上年同期) +1.8% +3.1% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.4% -0.3% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 持平 +0.1% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差417.8 逆差390 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月9日当周 33.9 33.0 四周均值(万人) 34.4 -- 续请失业金人数(万人) 11月2日当周 287.4 287 1330 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +1.9% +2.2% 单位劳工成本 -0.6% +0.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差4.35 逆差10 **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月房屋开工年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。