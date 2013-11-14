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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--11月15日****

路透11月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
11月15日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                       9月        --    顺差3.92
                  全球贸易收支(亿欧元)                                    --    顺差9.58
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)        10月终值      -0.1%      +0.5%
                                      (较上年同期)                      +0.7%      +0.7% 
    1330    美国纽约联邦储备银行制造业指数                    11月       5.00       1.52
    1330    美国进口价格                                      10月      -0.4%      +0.2%
                出口价格                                                +0.1%      +0.3%
    1330    加拿大制造业销售                                   9月      +0.5%      -0.2%
    1415    美国工业生产(较前月)                              10月      +0.2%      +0.6%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.3%      +0.1%      
                     产能利用率                                         78.3%      78.3%
    1500    美国批发(趸售)库存                                 9月      +0.4%      +0.5%
                      趸售销售                                          +0.3%      +0.6%
    1530    美国ECRI经济领先指标                       11月8日当周        --       131.0

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
        
    11月14日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值      预估值
    0200    新西兰公债外资持有比例                             10月       63.1%         --      
  
     --     韩国出口(较上年同期)                         10月修正值       +7.2%         --      
  
                进口(较上年同期)                                          +5.2%         --      
  
                贸易收支(亿美元)                                         顺差49         --      
 
    0430    日本工业产出修正值                                  9月       +1.3%         --      
  
    0430    日本产能利用指数(较上月)                            9月       +1.2%         --      
  
     --     韩国央行基准利率                                   11月       2.50%       2.50%     
  
    0630    法国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季初值       -0.1%       +0.1%     
  
    0700    德国经季节调整的GDP(较前季)                  第三季初值       +0.3%       +0.3%     
  
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                             +1.1%       +0.7%     
  
    0745    法国经常帐(亿欧元)                                  9月      赤字39         --      
 
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           10月终值       -0.1%       -0.1%     
  
                                    (较上年同期)                          +0.7%       +0.7%     
  
    0745    法国非农就业岗位                                 第三季       -0.1%         --      
  
    0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                        10月       -0.4%         --      
  
                          (较上年同期)                                    -0.3%         --      
   
    0900    意大利GDP(较前季)                            第三季初值       -0.1%       -0.1%     
  
                 (较上年同期)                                             -1.9%       -1.8%     
  
    0930    英国零售销售(较前月)                               10月       -0.7%        持平     
  
                    (较上年同期)                                          +1.8%       +3.1%     
  
    1000    欧元区GDP(较前季)                            第三季初值       +0.1%       +0.2%     
  
                 (较上年同期)                                             -0.4%       -0.3%     
  
    1330    加拿大新屋价格(较前月)                              9月        持平       +0.1%     
  
    1330    美国国际贸易收支(亿美元)                            9月   逆差417.8     逆差390    
    1330    美国初请失业金人数(万人)                    11月9日当周        33.9        33.0     
   
                      四周均值(万人)                                       34.4         --      
                续请失业金人数(万人)                    11月2日当周       287.4         287     
  
    1330    美国非农生产率环比年率                       第三季初值       +1.9%       +2.2%     
 
                单位劳工成本                                              -0.6%       +0.2%     
 
    1330    加拿大贸易收支(亿加元)                              9月    逆差4.35      逆差10    
    
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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