更新版 1-中国债市：三个月国库定存利率飙至逾两年高位，期限优势促需求旺盛

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 三个月国库定存利率飙涨至6.00%
* 不仅显着高于前次，且创下逾两年高点
* 该期现金定存的期限可实现跨年末和春节
* 期限优势刺激机构踊跃投标 (新增交易员评论和更多背景)
路透北京11月14日 - 中国财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。交易员表示，银行同业业务扩张受控，利用更多渠道补充存款的需求提升，且今日定存的期限可实现跨越年末，和明年春节两个重要时点，进一步刺激机构踊跃投标。
“我们计财要求必中，不计成本。”华中一银行交易员称，国库现金定存是补充存款的一种方式，今天招标的这一期不仅可以实现跨年，还可跨过明年的春节，相信很多有资格参与的银行都会投的。
另一银行交易员表示，“投主要是因为要存款啊，而且市场三个月(同业)的利率也很高呀。”据交易员透露，昨日三个月期同业存款年化利率约在6.1%的水平。
公告显示，财政部与央行今日进行的300亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.00%，较最近一次的4.23%大幅跳升，并创出自2011年9月来的新高，当时的水平为6.15%。
此外，今年8月15日招标的第六期500亿元国库现金定存于今日到期。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，三个月期品种最新价格为4.6990%。而银行间资金市场三个月期质押式回购加权平均利率 上日收报6.0484%。
今日进行的国库现金定存为今年第九期，起息日为2013年11月14日，到期日为2014年2月13日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% 八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23% 九期 300 三个月 11月14日 2014年2月13日 6.00% -------------------------------------------------------
4,000
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。