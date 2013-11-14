更新版 1-中国债市：三个月国库定存利率飙至逾两年高位，期限优势促需求旺盛

* 三个月国库定存利率飙涨至6.00%

* 不仅显着高于前次，且创下逾两年高点

* 该期现金定存的期限可实现跨年末和春节

* 期限优势刺激机构踊跃投标 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月14日 - 中国财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。交易员表示，银行同业业务扩张受控，利用更多渠道补充存款的需求提升，且今日定存的期限可实现跨越年末，和明年春节两个重要时点，进一步刺激机构踊跃投标。

“我们计财要求必中，不计成本。”华中一银行交易员称，国库现金定存是补充存款的一种方式，今天招标的这一期不仅可以实现跨年，还可跨过明年的春节，相信很多有资格参与的银行都会投的。

另一银行交易员表示，“投主要是因为要存款啊，而且市场三个月(同业)的利率也很高呀。”据交易员透露，昨日三个月期同业存款年化利率约在6.1%的水平。

公告显示，财政部与央行今日进行的300亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.00%，较最近一次的4.23%大幅跳升，并创出自2011年9月来的新高，当时的水平为6.15%。

此外，今年8月15日招标的第六期500亿元国库现金定存于今日到期。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，三个月期品种最新价格为4.6990%。而银行间资金市场三个月期质押式回购加权平均利率 上日收报6.0484%。

今日进行的国库现金定存为今年第九期，起息日为2013年11月14日，到期日为2014年2月13日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% 八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23% 九期 300 三个月 11月14日 2014年2月13日 6.00% -------------------------------------------------------

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