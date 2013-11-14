更新版 1-EIA月报: EIA调降2014年全球石油需求增长预估，但上调今年预估

(新增非OPEC石油产量增长预估)

路透11月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三预估全球石油市场2014年供需状况较此前预期略微宽松，但上调了今年的需求增长前景。

EIA在月度“短期能源展望”报告中，将2014年全球石油日需求增长预估下调3万桶，至114万桶。EIA同时将非石油输出国组织(OPEC)的日石油产量增幅预估调降2万桶，至148万桶。

EIA将2013年全球原油日需求增长预估上调11万桶，至108万桶。2013年非OPEC石油日产量增幅预测上修了4万桶，达到155万桶。(完)