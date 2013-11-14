更新版 1-EIA月报: EIA调降2014年全球石油需求增长预估，但上调今年预估

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
(新增非OPEC石油产量增长预估)
路透11月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三预估全球石油市场2014年供需状况较此前预期略微宽松，但上调了今年的需求增长前景。
EIA在月度“短期能源展望”报告中，将2014年全球石油日需求增长预估下调3万桶，至114万桶。EIA同时将非石油输出国组织(OPEC)的日石油产量增幅预估调降2万桶，至148万桶。
EIA将2013年全球原油日需求增长预估上调11万桶，至108万桶。2013年非OPEC石油日产量增幅预测上修了4万桶，达到155万桶。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选