美国个股：空头试水推特，或预示股价有跌

路透纽约11月13日 - 股市空头正聚拢在推特(Twitter)股票上，寻找首次做空该股的机会。部分投资者认为，这表明该公司股价将会下行。

周三的数据显示，按年率计算，借入推特 股票的成本从5%跳涨至约13%，此前盘中一度触及20%。约有550万股借出沽空。

该数据提供者--SunGard旗下Astec Analytics的执行副总裁Timothy Smith表示，目前借入的成本说明，做空该股的兴趣“明显很高”。他表示，做空兴趣“火热，但还不算白热化”。

空头借入股票并卖出，寄望于股价下跌。他们通过沽出借入的股票，并在更低价格买回获利。这也用作一种对冲策略。

“我知道有相当多的人相信推特估值过高，他们会考虑做空该股，”Wedbush Securities驻洛杉矶股市交易执行主管Michael James称。

他表示，“我们当然不鼓励做空”。Wedbush对该股评级为“中性”，目标价为37美元。