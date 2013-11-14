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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 10:03 BJT

金属期市：伦铜从三个月低位反弹，受叶伦温和言论提振

沪铜主力1月合约 跌0.55%至每吨50,520元人民币(8,300美元)，同样触及三个月低点。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。

力拓 发言人周四称，该公司本周将向美国当局提交一份亚利桑那州铜矿的方案。这个60亿美元的项目可能成为北美洲最大的铜矿。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)

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