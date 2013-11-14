中国基金：交易所基金获准进行回购质押，可减轻赎回压力

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透上海11月14日 - 中国证券登记结算有限公司近日发布通知，允许在证交所挂牌的基金作为质押品，进行回购融资。这意味着这些符合条件的基金的持有人若有短期融资需求，不再只有通过赎回才能获得资金，其可以在交易所回购交易拆借资金，从而在一定程度上减轻基金赎回压力。
中登公司刊登的通知称，基金类产品质押回购业务已获证监会核准同意，具体的业务操作指引将于近期公布。
目前在交易所挂牌的基金包括封闭式基金、交易所上市基金（ETF）和LOF（上市型开放式基金），包括股票类基金、指数债券型基金等。今年3月，中登公司已允许国债ETF计入回购质押库，是目前唯一被纳入质押式回购的基金产品。目前证交所质押式回购的质押品还包括国债、可转债、企业债、公司债等债券品种。
目前证交所质押式回购短至1天期、两天期、七天期等；最长期限至182天，最活跃的是隔夜回购。（完） (发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。