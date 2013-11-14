中国基金：交易所基金获准进行回购质押，可减轻赎回压力

路透上海11月14日 - 中国证券登记结算有限公司近日发布通知，允许在证交所挂牌的基金作为质押品，进行回购融资。这意味着这些符合条件的基金的持有人若有短期融资需求，不再只有通过赎回才能获得资金，其可以在交易所回购交易拆借资金，从而在一定程度上减轻基金赎回压力。

中登公司刊登的通知称，基金类产品质押回购业务已获证监会核准同意，具体的业务操作指引将于近期公布。

目前在交易所挂牌的基金包括封闭式基金、交易所上市基金（ETF）和LOF（上市型开放式基金），包括股票类基金、指数债券型基金等。今年3月，中登公司已允许国债ETF计入回购质押库，是目前唯一被纳入质押式回购的基金产品。目前证交所质押式回购的质押品还包括国债、可转债、企业债、公司债等债券品种。