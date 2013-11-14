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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场：11月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月15日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期656.85亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3兆(万亿)3,556.15亿台币 ：

11/18 6,798.70亿台币

11/19 4,218.00亿台币

11/20 1,654.20亿台币

11/21 4,027.90亿台币

11/22 914.70亿台币

11/25 2,006.00亿台币

11/26 836.50亿台币

11/27 569.00亿台币

11/28 3,323.85亿台币

11/29 3,628.60亿台币

12/02 3,998.20亿台币

12/03 1,580.50亿台币

--公债还本付息42亿台币

11/16 94甲8期付息6.00亿台币

11/16 96甲7期付息9.00亿台币

11/18 93甲9期付息10.50亿台币

11/24 88甲2期付息16.50亿台币

--国库券到期偿还298.50亿台币

12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。

--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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