台湾债市：五年券殖利率盘初走低，叶伦讲稿激励多头信心

路透台北11月14日 - 台湾五年券102/11殖利率 周四盘初走低，因美联储副主席叶伦的讲稿内容，令市场认为宽松货币政策将维持一段时间不变。

此外，台湾经济基本面不佳，也巩固了殖利率下滑的走势。不过交易商认为，债市殖利率在区间整理的格局不变，逢高承接、下跌出脱仍是近期操作主要模式。料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.10-1.13%、10年增额券102/10R则在1.70-1.73%。

“全世界因为这个女人(叶伦)而旋转。”一位证券商交易主管称。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。“我相信，现在支撑经济复苏是回归更正常货币政策的最可靠途径，”美国联邦储备理事会(美联储/FED)现任副主席叶伦在为周四参议院金融委员会准备的听证会讲话稿中称。

观察市场最新动态：

* 五年券102/11殖利率在1.10-1.15%区间震荡，银行逢高买、逢低卖

* 证券商昨日在10年增额券102/10R买超10亿台币，因在现券放空、在增额券回补

* 10年券成交量逐渐追上五年券，换券效应逐渐出现

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.10-1.13%

* 102/10R：1.70-1.73%

本地时间09:59时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌1.20基点报1.1210%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌1.70基点报1.7130%

以下为最新相关报导链接：

* 《焦点》叶伦称美联储在帮助经济方面，有“更多工作要做”

* 《美债周四展望》公债价格攀升，受叶伦讲话影响