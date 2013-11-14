台湾债市：五年券殖利率盘初走低，叶伦讲稿激励多头信心

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透台北11月14日 - 台湾五年券102/11殖利率 周四盘初走低，因美联储副主席叶伦的讲稿内容，令市场认为宽松货币政策将维持一段时间不变。
此外，台湾经济基本面不佳，也巩固了殖利率下滑的走势。不过交易商认为，债市殖利率在区间整理的格局不变，逢高承接、下跌出脱仍是近期操作主要模式。料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.10-1.13%、10年增额券102/10R则在1.70-1.73%。
“全世界因为这个女人(叶伦)而旋转。”一位证券商交易主管称。
美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。“我相信，现在支撑经济复苏是回归更正常货币政策的最可靠途径，”美国联邦储备理事会(美联储/FED)现任副主席叶伦在为周四参议院金融委员会准备的听证会讲话稿中称。
观察市场最新动态：
* 五年券102/11殖利率在1.10-1.15%区间震荡，银行逢高买、逢低卖
* 证券商昨日在10年增额券102/10R买超10亿台币，因在现券放空、在增额券回补
* 10年券成交量逐渐追上五年券，换券效应逐渐出现
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.10-1.13%
* 102/10R：1.70-1.73%
本地时间09:59时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌1.20基点报1.1210%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌1.70基点报1.7130%
以下为最新相关报导链接：
* 《焦点》叶伦称美联储在帮助经济方面，有“更多工作要做”
* 《美债周四展望》公债价格攀升，受叶伦讲话影响
* 美国FED：离任在即，贝南克赞扬美联储透明度 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。