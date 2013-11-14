更新版1-韩国央行：连续第六个月维持利率不变，分析师预测明年底或加息

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(新增细节)
* 指标利率维持在2.50%不变(路透调查预估亦为2.50%)
* 多数受访分析师认为2014年将升息
* 维持利率不变之际，韩国经济稳步改善
路透首尔11月14日 - 韩国央行周四连续第六个月维持利率不变，一如此前预期，并密切监控经济的稳步复苏。分析师多预期央行将维持货币政策不变直至明年年底。
一位新闻官员宣布，韩国央行货币政策委员会决定维持指标利率 在2.50%不变。央行总裁金仲秀将在0220GMT召开记者会。
之前的一次路透调查中，所有22位受访分析师都预测将维持利率不变，21位作答分析师中有16位认为下一次货币政策调整将是在2014年底升息。
“我认为在2014年上半年末之前，没有任何理由预期央行的指标利率会有变动，除非出现增加刺激的必要，”韩华证券固定收益分析师Kong Dong-rak说。
“明年韩国经济成长应会恢复到潜力水平，因此我认为央行在明年下半年会升息一次，目的是让利率回归正常。”
市场对韩国央行周四的决策几无反应，至0111 GMT，韩元/美元 日内上涨0.5%报1,066.9，三年期公债12月期约 升0.11点报105.72。韩股 涨0.3%报1,969.59点。
韩国经济基本面已经稳步改善，央行相信今年经济成长率将达到2.8%，明年为3.8%。(完)
(编译 郑茵 审校)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。