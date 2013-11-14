更新版1-韩国央行：连续第六个月维持利率不变，分析师预测明年底或加息

(新增细节)

* 指标利率维持在2.50%不变(路透调查预估亦为2.50%)

* 多数受访分析师认为2014年将升息

* 维持利率不变之际，韩国经济稳步改善

路透首尔11月14日 - 韩国央行周四连续第六个月维持利率不变，一如此前预期，并密切监控经济的稳步复苏。分析师多预期央行将维持货币政策不变直至明年年底。

一位新闻官员宣布，韩国央行货币政策委员会决定维持指标利率 在2.50%不变。央行总裁金仲秀将在0220GMT召开记者会。

之前的一次路透调查中，所有22位受访分析师都预测将维持利率不变，21位作答分析师中有16位认为下一次货币政策调整将是在2014年底升息。

“我认为在2014年上半年末之前，没有任何理由预期央行的指标利率会有变动，除非出现增加刺激的必要，”韩华证券固定收益分析师Kong Dong-rak说。

“明年韩国经济成长应会恢复到潜力水平，因此我认为央行在明年下半年会升息一次，目的是让利率回归正常。”

市场对韩国央行周四的决策几无反应，至0111 GMT，韩元/美元 日内上涨0.5%报1,066.9，三年期公债12月期约 升0.11点报105.72。韩股 涨0.3%报1,969.59点。

韩国经济基本面已经稳步改善，央行相信今年经济成长率将达到2.8%，明年为3.8%。(完)