全球能源：中国与挪威有望携手开发冰岛石油资源

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透奥斯陆11月13日 - 冰岛当局表示，挪威正在考虑是否与中国合作开发冰岛石油资源。
挪威有权参与中国石油公司中海油 的勘探许可，寻找介于冰岛与挪威扬马延岛之间水域的石油。
“我们预计挪威当局将在11月最后一周给予答复，”冰岛国家能源局局长Gudni Johannesson表示。他强调在这个问题上不存在外交紧张情况。
该许可证所属地界拥有多少油气资源，尚无数字记载。
但根据挪威石油管理局(NPD)2月公布的一份调查，地理位置相似的挪威扬马延岛外海地区，可能蕴藏5.66亿桶石油。
将作出决定的挪威石油和能源部拒绝对此置评。无法立即联系到中海油代表发表评论。(完) (编译 石冠兰 审校 屈桂娟)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。