更新版 1-离岸人民币：中国平保三年期债以4.0%定价，五年增发为4.522%

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港11月14日 - 中国平安保险集团 一个月来二度发行点心债，根据路透获得的文件显示，三年债以4.0%定价，较初始指导利率低20基点（BP），增发的五年债利率4.522%亦较票面低了近23BP。
文件显示，三年债共发行15亿元，共获45亿元、90个帐户追逐，认购倍数3倍；基金及资产管理获得46%，私人银行获33%，银行16%，保险及其他5% 。
增额五年券（tap issue）价格为101.00，利率4.522%，接近二级市场报价；共发行3亿元，获10亿元、30个帐户认购；按投资人分，基金及资产管理获得65%，银行28%，私人银行7%。
平安该期券上月底订价时，票面利率为4.75%，加计增发总发行额达到21亿元。
平安是透过海外子公司（VSI）进行融资。此批债券将于11月21日交割，承销商为美银美林以及汇丰。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯／林高丽)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。