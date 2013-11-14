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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 12:52 BJT

更新版 1-离岸人民币：中国平保三年期债以4.0%定价，五年增发为4.522%

(新增细节)

路透香港11月14日 - 中国平安保险集团 一个月来二度发行点心债，根据路透获得的文件显示，三年债以4.0%定价，较初始指导利率低20基点（BP），增发的五年债利率4.522%亦较票面低了近23BP。

文件显示，三年债共发行15亿元，共获45亿元、90个帐户追逐，认购倍数3倍；基金及资产管理获得46%，私人银行获33%，银行16%，保险及其他5% 。

增额五年券（tap issue）价格为101.00，利率4.522%，接近二级市场报价；共发行3亿元，获10亿元、30个帐户认购；按投资人分，基金及资产管理获得65%，银行28%，私人银行7%。

平安该期券上月底订价时，票面利率为4.75%，加计增发总发行额达到21亿元。

平安是透过海外子公司（VSI）进行融资。此批债券将于11月21日交割，承销商为美银美林以及汇丰。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯／林高丽)

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