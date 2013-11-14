更新版 1-离岸人民币：中银航空租赁五年点心债以4.5%定价，主权及保险标得26%

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路透香港11月14日 - 中银集团旗下中银航空租赁首次进入点心债(人民币债券)市场，并获得主权及保险业者的青睐。据路透周四所获的销售文件，其五年期点心债以4.50%定价，较初始指导利率4.7%低20基点(BP)。

该批债券共发行10亿元，获60帐户、35亿元认购，认购倍数为3.5。依照投资人分，私人银行/银行标得53%，保险/主权标得26%，基金/资产管理业者标得16%，企业及其他5%。

按照地域分，香港投资人拿走逾一半，为56%，新加坡27%，台湾11%，欧洲及其他6%。

总部位于新加坡的中银航空租赁，为中国银行 全资子公司，此为其总值20亿美元欧元中期票据计划（EMTN）的一部分。