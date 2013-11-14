台湾汇市：台币盘初实质价格走高，叶伦谈话令美元承压

路透台北11月14日 - 台币兑美元 周四盘初反转前六个交易日疲弱走势，随主要亚币趋升。市场正面解读美联储主席继任人选叶伦提前曝光的国会讲稿，认为QE(量化宽松)退场时程将延迟，推升主要亚股及亚币，台币也跟进反应。

不过汇银人士也指出，台币相对早盘反应积极的韩元 升幅有限，且台股也在开盘一小时后一度回到平盘附近，不利台币续涨。他们认为，市场对叶伦的谈话仍有疑虑，将待今晚在国会的询答中再度寻求蛛丝马迹，今日料台币仍于相对稳定的区间内小幅偏升。

〞叶伦的谈话还要厘清，且早盘两边买卖都有，成交量也不大...台币还是保持稳定。〞一位外资银行人士说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价扩大，交易员解读此前在NDF做多的美元买盘出现获利了结的卖压，市场待消化美元卖压后有机会回稳。美元/台币指标一个月期 早盘报价约在29.495/29.513间，上日收盘在29.520。

本地时间10:15时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高1.15角报29.535。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.535-29.560，上交易日则落在29.58-29.63。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储有“更多工作要做”，来帮助依然低迷的经济和就业市场。叶伦在准备的讲稿中称，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。

交易员观察市场最新动态：

* 外资双向承作，进出口商均有进场，限制台币升幅

* NDF获利了结的美元卖盘待逐渐消化，暂时推升台币

* 韩元、坡元 早盘均明显走高

* 台股表现反复，市场观察外资于台股买卖超情形

* 美元指数 暂稳于80.86附近

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.500-29.580

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