美国个股：苹果被意大利当局指控逃税，正接受调查--消息

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透米兰11月13日 - 两位司法界消息人士告诉路透，美国科技巨头苹果公司 正接受意大利当局调查，被控在当地逃税10亿欧元(13.4亿美元)。
其中一名消息人士称，米兰检方指出苹果在2010年和2011年分别向意大利税务当局少报税2.06亿欧元和8.53亿欧元。这也证实了意大利杂志L'Espresso的报导。
“正在调查这笔税款的数额，”该消息人士称。
据悉，苹果的意大利子公司通过将部分获利记入爱尔兰子公司“苹果销售国际公司”(Apple Sales International)，从而降低应纳税所得。
“苹果在美国和欧洲都缴纳了全部应缴税款，我们一直接受全球政府的审计，”苹果公司在声明中称，“意大利税务当局在2007、2008和2009年已经审计过苹果，并确认我们完全遵守经济合作暨发展组织文件和透明度要求。我们确信当前的审查将得出同样的结论。”
在意大利当局对知名企业展开的税务调查中，制造iPhone的苹果公司成为最新目标。全球目前正掀起一轮严打行动，以预防谷歌(Google) 、Amazon 之类的公司逃税。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。