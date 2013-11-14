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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 10:35 BJT

芝加哥期市：大豆期货七个交易日来首次下跌，因投资者了结获利

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 647.25 1.75 +0.27% +0.15% 678.66 19

CBOT玉米 430.00 0.25 +0.06% -1.09% 435.56 48

CBOT大豆 1312.50 -2.50 -0.19% +0.88% 1275.50 71

CBOT稻米 $15.55 -$0.05 -0.32% -0.92% $15.31 64

美国原油 $93.68 -$0.20 -0.21% +0.69% $98.17 36

汇率

欧元/美元 $1.348 $0.011 +0.81% +0.45%

美元/澳元 0.937 -0.002 -0.20% -0.93%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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