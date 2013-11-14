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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 15:29 BJT

表格：德国第三季GDP较前季成长0.3%，同比成长1.1%

详细数据变动如下(%)：

德国实质GDP 较上季(Q/Q) 较上年同期(Y/Y)

Q3 2013 +0.3 +1.1

Q2 2013 +0.7 +0.9

Q1 2013 持平 -1.6

Q4 2012 -0.5 持平

Q3 2012 +0.2 +0.4

Q2 2012 -0.1 +0.6

Q1 2012 +0.7 +1.8

Q4 2011 +0.1 +1.6

Q3 2011 +0.4 +2.9

Q2 2011 +0.1 +3.4

注：较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林/张若琪)

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