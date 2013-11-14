表格：德国第三季GDP较前季成长0.3%，同比成长1.1%

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
详细数据变动如下(%)：
德国实质GDP 较上季(Q/Q) 较上年同期(Y/Y)
Q3 2013 +0.3 +1.1
Q2 2013 +0.7 +0.9
Q1 2013 持平 -1.6
Q4 2012 -0.5 持平
Q3 2012 +0.2 +0.4
Q2 2012 -0.1 +0.6
Q1 2012 +0.7 +1.8
Q4 2011 +0.1 +1.6
Q3 2011 +0.4 +2.9
Q2 2011 +0.1 +3.4
注：较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林/张若琪)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选