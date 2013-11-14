欧洲金融：欧央行执委普雷特称有可能开始资产购买，且还有降息空间

路透法兰克福11月13日 - 欧洲央行执委普雷特周三称，欧央行有可能开始购买资产，以使通胀率更接近央行目标。购买资产是欧央行最具争议的工具之一。

普雷特还建议，欧央行仍可开设存款负利率，即向把钱存在欧央行的银行业者收费。

欧央行管理委员会的观点分歧在上周变得更明显，当时欧央行调降指标利率至纪录低点0.25%，因通胀率大幅下降至0.7%，距离央行接近2%的目标相去甚远。

了解讨论详情的消息人士上周对路透表示，管委会有约四分之一的委员直言反对本月降息，其中以德国央行总裁魏德曼为首。

普雷特提议降息，并获得了欧央行总裁德拉吉的支持。

周三，普雷特接受华尔街日报专访时表示，如果通胀距欧央行目标太远，欧央行会采取所有必要举措来实现其使命。这是非常明确的信号。

“欧央行还可以动用资产负债表的能力(来实现通胀目标)，”普雷特称。“其中包括任一央行都可以采用的直接购买资产做法。”

受此番言论影响，德债期货升至日高，欧元兑美元下跌。