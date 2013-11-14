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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 10:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹，买卖盘势均力敌

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* 美元/日圆从稍早低点99.14反弹至99.48，99.00之前有买盘

* 下方有日本进口商、投资者和其他中长期投资大户、期权买家的买盘

* 买盘和卖盘同样强劲，卖盘包括100.00下方的双边碰触失效期权(DNT)和其他期权

* 99.00下方有少量停止单及买盘，100.00上方有大量停止单

* 交易量本周相当高，尽管市场陷于区间波动(完)

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(编译 朱晓军；审校　戴素萍)

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