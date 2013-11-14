投行观点：瑞银降中电控股评级至“沽售”，目标价下调幅度16%

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透香港11月14日 - 投行瑞银的报告称，将香港主要发电及供电商--中电控股 的投资评级由“中性”下调至“沽售”，目标价亦由69港元降至58港元，较现水平约有6%下跌空间。
报告指出，中电的管理层短期专注于改善国际业务表现，盈利增长有限，该行同时相信，随着美国政府明年加息，投资者将撤出收益股，对中电带来风险。
瑞银估计，中电2014年预测收益率为4.3%，接近历史水平4-6%的低端。
该行认为，中电海外业务前景依然充满挑战，尤其是澳洲的电力需求和电价较低，印度缺电情况持续，只有香港业务得益于利润管制以及燃料成本转嫁机制而保持平稳。
香港时间10:27，中电跌0.16%，报61.35港元；大市恒生指数 则升0.65%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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