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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 10:35 BJT

日本股市：日经指数跳涨至三周高位，受叶伦温和言论及GDP数据提振

路透东京11月14日 - 日股日经指数周四早段盘中触及三周高位，美联储副主席叶伦的温和言论予以支持，且数据显示日本经济连续第四个季度取得增长。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。

日经指数 早盘盘中涨1.3%报14,748.99点，为10月23日以来高位，周三收低0.2%。

东证股价指数 涨0.7%报1,212.08点，成交温和，成交量是过去90天全天成交均值的39.3%。

日本7-9月经济成长放缓幅度小于预期，且由于消费者赶在明年消费税上调之前加紧支出，当前一季的增长料将加快步伐。不过，企业投资却远远逊于市场预期。

“GDP数据强于之前预期，我认为压力有些缓解，”瑞士信贷驻东京股市销售部主管Stefan Worrall表示。(完)

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