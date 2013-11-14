台湾汇市：台币/美元量缩收升，今晚叶伦言论料影响中性

* 台币重拾升势，但再升空间有限 * 叶伦今晚言论料影响中性，因市场已反应预期 * 明日实质交易区料29.500-29.650 路透台北11月14日 - 台币兑美元 周四结束此前连六日贬势，收盘量缩走高4.4 分。汇银人士指出，美联储(FED)主席提名人选叶伦的讲稿今日普遍提振亚股及主要亚币， 台币亦跟进反应。如果今晚叶伦于国会询答立场与外界预期一致，因市场已提前反应，料明 日台币将在中性区间游走。 汇银人士指出，市场对叶伦今晚言论的可能影响普遍以中性看待，且台币在连六日贬值 后今日回稳，交易员预料将于当前水位休息整理，印证今日交易量萎缩亦反应市场不愿积极 加码的心态。交易人士指出，叶伦如无意外顺利上任后，美国后续的问题仍待解决，短期押 注单一方向将增加风险。 〞央行可容许的台币波动度本就不大，近期看来29.650已是极限。〞一家本地银行交易 人士表示。 交易员预料，明日台币实质交投区间或落在29.500-29.650之间，因29.600弱方有出口 商陆续抛汇，而进口商则在29.500附近展现买汇力道，将台币囿于区间。外资动向方面，因 台股近来表现平平，外资倾向双边承作，短线获利了结，也让台币汇价没有明显方向。 市场人士也指出，今日亚币反应叶伦言论趋升后，尾盘国际美元回稳，海外NDF市场的 一个月美元/台币报价水位亦与现汇市场趋近，均见市场气氛回归中性，短线或回归基本面 看待各亚币走势。 台币在台湾经济基本面不佳的情况下，再升空间受限。 今日台币实质交易区间在29.535-29.570，上日主要成交区间在29.580-29.630；与台币 具比价效应的韩元 今日收在1,067.9，上日收在1,072.6。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，美元/台币各天期折价幅度与上日的差距不 大，市场难以指出方向；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.530/29.540，上日 尾盘收29.520。 台股 周四收盘微升0.38%，随亚洲股市普遍上扬而温和反弹。证交所周四资料显 示，外资及陆资在台股卖超59.3亿台币，连续第二天卖超。 全球汇市方面，周四美元兑日圆 升至两个月高位99.815，日圆受股市走高及稍早 日本财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论打压。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.606 29.650 29.535-29.650 29.650 5.35 6.09 元太外汇经纪公司 29.600 29.630 29.540-29.600 29.558 2.83 2.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.190/-0.155 -0.180/-0.160 (完)