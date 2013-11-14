意大利数据：第三季GDP如预期下滑，连九季萎缩

统计局将第二季增长年率下修至萎缩2.2%，初值为萎缩2.1%，不过维持较前季下滑0.3%不变。

统计局未给出GDP初值的分项数据，只称服务业和农业活动萎缩，不过工业活动扩张。

政府和多数独立预测机构仍预计，在欧洲和全球经济全面复苏的背景下，第四季经济将恢复增长。

财政部首席经济学家Lorenzo Codogno本周对路透表示，财政部当前的预估为第四季经济增长0.3%，但如果企业利用财政部近期支付的余款给民营供应商付款，增长也可能“更高”。他表示第四季增长可能达到0.5%。

意大利政府预测2014年经济增长1.1%，不过多数分析师没有那么乐观。路透上月调查的20多位分析师的预测中值仅为0.5%。

2013第三季 2013第二季 2012第三季

较上季 (%) -0.1 -0.3 -0.4