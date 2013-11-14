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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 17:18 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--11月14日

(重发以补充表格)
    路透11月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：

    品种        最新库存           变动
    铜           455,725         -1,750
    锡            11,760           持平
    铅           236,675           持平
    锌         1,002,725         -4,975
    铝         5,309,700        -10,850
    镍           243,150         +1,554
    铝合金        60,620           -100
    NASAAC        95,120           -600
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数据  库存分布       品种  库存数据  库存分布
 种                                           
 铜  <MCU-STO  <0#MCUSTX-LOC  铅    <MPB-STO  <0#MPBSTX-LO
     CKS>      -GRD>                CKS>      C-GRD>
 铝  <MAL-STO  <0#MALSTX-LOC  锡    <MSN-STO  <0#MSNSTX-LO
     CKS>      -GRD>                CKS>      C-GRD>
 锌  <MZN-STO  <0#MZNSTX-LOC  铝合  <MAA-STO  <0#MAASTX-LO
     CKS>      -GRD>          金    CKS>      C-GRD>
 镍  <MNI-STO  <0#MNISTX-LOC  NASA  <MNA-STO  <0#MNASTX-LO
     CKS>      -GRD>          A     CKS>      C-GRD>
 
 (编译 王洋; 审校 隋芬)

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