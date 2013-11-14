重发-表格：LME金属库存最新变化--11月14日

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
(重发以补充表格) 路透11月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨) ： 品种 最新库存 变动 铜 455,725 -1,750 锡 11,760 持平 铅 236,675 持平 锌 1,002,725 -4,975 铝 5,309,700 -10,850 镍 243,150 +1,554 铝合金 60,620 -100 NASAAC 95,120 -600 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-LO CKS> -GRD> CKS> C-GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-LO CKS> -GRD> CKS> C-GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝合 <MAA-STO <0#MAASTX-LO CKS> -GRD> 金 CKS> C-GRD> 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NASA <MNA-STO <0#MNASTX-LO CKS> -GRD> A CKS> C-GRD> (编译 王洋; 审校 隋芬)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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