中国官媒发动游说战，望缓和公众对转基因食品担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月14日 - 中国官媒正在发起游说战，想让公众相信转基因食品是安全的，显然是想让公众对允许销售此类食品政策的支持。

过去30年，中国城镇人口从不足两亿激增至七亿左右，带动肉类及大米等主食需求激增。科学家称，只有推广转基因食品才能满足这方面的需求。

进口转基因大豆已被用作动物饲料，但在像婴幼儿奶粉质量问题、速生鸡等食品安全恐慌频发的中国，让转基因食品的更广泛用途得到认可或许比较困难。

即使在中国政府高层，转基因食品也遭到反对，一位负责国家安全事务的高官将其比作鸦片。

但官媒正为转基因食品予以力挺。周一，《人民日报》刊文驳斥转基因食品改变人类基因的说法；新华社上周发表调查文章，揭穿转基因玉米杀精的传言。

中国农科院生物技术研究所研究员黄大方认为此类举动收效甚微。他表示，转基因食品方面并没有出现任何推进迹象，只是在继续辩论。

科学家一直在努力展示转基因食品已属于食物链的一部分：中国是全球转基因大豆（用作饲料）的最大进口国，同时还从美国和其他地区进口转基因玉米。

虽然决策者对转基因玉米表示乐观态度，科学家也一直敦促政府为转基因水稻新品种培育项目放行，但在确保将风险降至最低、尤其是在获得公众支持前，中国政府不会采取行动。(完)