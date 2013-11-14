中国官媒发动游说战，望缓和公众对转基因食品担忧

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月14日 - 中国官媒正在发起游说战，想让公众相信转基因食品是安全的，显然是想让公众对允许销售此类食品政策的支持。
过去30年，中国城镇人口从不足两亿激增至七亿左右，带动肉类及大米等主食需求激增。科学家称，只有推广转基因食品才能满足这方面的需求。
进口转基因大豆已被用作动物饲料，但在像婴幼儿奶粉质量问题、速生鸡等食品安全恐慌频发的中国，让转基因食品的更广泛用途得到认可或许比较困难。
即使在中国政府高层，转基因食品也遭到反对，一位负责国家安全事务的高官将其比作鸦片。
但官媒正为转基因食品予以力挺。周一，《人民日报》刊文驳斥转基因食品改变人类基因的说法；新华社上周发表调查文章，揭穿转基因玉米杀精的传言。
中国农科院生物技术研究所研究员黄大方认为此类举动收效甚微。他表示，转基因食品方面并没有出现任何推进迹象，只是在继续辩论。
科学家一直在努力展示转基因食品已属于食物链的一部分：中国是全球转基因大豆（用作饲料）的最大进口国，同时还从美国和其他地区进口转基因玉米。
虽然决策者对转基因玉米表示乐观态度，科学家也一直敦促政府为转基因水稻新品种培育项目放行，但在确保将风险降至最低、尤其是在获得公众支持前，中国政府不会采取行动。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。