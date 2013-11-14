美国海军医院船做好赴菲救灾准备

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月13日 - 美国官员周三称，美国军方已经命令启动一艘海军医院船，可能在12月部署到菲律宾。菲律宾遭遇台风“海燕”重创，美国正在加大力度援助救灾。

美国军方发言人称，“仁慈号”医疗船正在缓慢启动，如果首站停靠夏威夷补给人员和设备，可能需要大约三周时间从圣迭戈抵达菲律宾。

“仁慈号”可收治数百名患者，在菲律宾灾后恢复中，将凭藉巨大的救治能力协助治疗台风灾民。菲律宾灾后恢复预计将持续很长时间。

“如果下令部署，‘仁慈号’会在接下来几天内起航，应当可在12月的某个时候抵达菲律宾，”美国海军太平洋舰队在声明中称。

“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来所记录的最强台风之一，沿海城市塔克洛班市（Tacloban）几乎被夷为平地，该市医院仅有两个家幸存。

台风遇难人数目前仍不清楚。联合国称，“海燕”造成67万人无家可归，由于缺乏关键生活供应，幸存者变得日渐绝望。

美国海军称，“仁慈号”将与“乔治·华盛顿号”航母等其他美国船舰汇合。(完)