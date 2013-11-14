美国海军医院船做好赴菲救灾准备

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月13日 - 美国官员周三称，美国军方已经命令启动一艘海军医院船，可能在12月部署到菲律宾。菲律宾遭遇台风“海燕”重创，美国正在加大力度援助救灾。
美国军方发言人称，“仁慈号”医疗船正在缓慢启动，如果首站停靠夏威夷补给人员和设备，可能需要大约三周时间从圣迭戈抵达菲律宾。
“仁慈号”可收治数百名患者，在菲律宾灾后恢复中，将凭藉巨大的救治能力协助治疗台风灾民。菲律宾灾后恢复预计将持续很长时间。
“如果下令部署，‘仁慈号’会在接下来几天内起航，应当可在12月的某个时候抵达菲律宾，”美国海军太平洋舰队在声明中称。
“海燕”上周五横扫菲律宾中部地区，为有史以来所记录的最强台风之一，沿海城市塔克洛班市（Tacloban）几乎被夷为平地，该市医院仅有两个家幸存。
台风遇难人数目前仍不清楚。联合国称，“海燕”造成67万人无家可归，由于缺乏关键生活供应，幸存者变得日渐绝望。
美国海军称，“仁慈号”将与“乔治·华盛顿号”航母等其他美国船舰汇合。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。