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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:02 BJT

香港已公布经济指标--2013/11/14

时间                      经济指标             按年%       前月（季）按年  上年同月（季）按年
                                                                %               %
  2013年9月             综合消费物价指数（CPI       +4.6            +4.5              +3.8
                        ）                                                      
  2013年9月             甲类消费物价指数（CPI       +5.1            +4.9              +4.3
                        A）                                                     
  2013年9月             零售销售值                  +5.1            +8.1              +9.4
  2013年9月             零售销售量                  +4.9            +7.2              +8.5
  2013年第二季          本地生产总值（GDP）         +3.3            +2.9              +0.9
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                                                  13年7-9月%       13年6-8月%      12年7-9月%
                                                                                
                        失业率                        3.3             3.3              3.3
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                        （以下以10亿港元为单位       当月           前月            上年同期
                        ）                                                      
  2013年9月             贸易赤字／盈余             -42.01          -39.57           -45.15 
 
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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