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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:16 BJT

台湾债市：RP利率持稳未变，投信资金分配略有不均

路透台北11月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。券商资金调度人士指出，投信近期可能受第四代行动通讯(4G)权利金入库，或寿险业者赎回影响，资金分配略有不均，不过银行端资金丰沛，且券源短缺依旧，令RP利率没有变化。

一券商交易员指出，今日有几家投信客户资金分配不均，因此先行解钱再由其他基金承做。不过投信资金供应不稳并未对利率造成影响，主要是因为银行端资金供应远大于需求，此外，也有寿险业来电要券。

〞今年GDP又要降了，物价又低，央行势必得宽松，RP利率可能盘低。〞一证券商交易员说。

主计总处主计长石素梅昨日称，最近出口状况不佳，影响民间投资与消费，将下修今年GDP(国内生产总值)成长预估。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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