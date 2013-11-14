台湾债市：RP利率持稳未变，投信资金分配略有不均

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透台北11月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。券商资金调度人士指出，投信近期可能受第四代行动通讯(4G)权利金入库，或寿险业者赎回影响，资金分配略有不均，不过银行端资金丰沛，且券源短缺依旧，令RP利率没有变化。
一券商交易员指出，今日有几家投信客户资金分配不均，因此先行解钱再由其他基金承做。不过投信资金供应不稳并未对利率造成影响，主要是因为银行端资金供应远大于需求，此外，也有寿险业来电要券。
〞今年GDP又要降了，物价又低，央行势必得宽松，RP利率可能盘低。〞一证券商交易员说。
主计总处主计长石素梅昨日称，最近出口状况不佳，影响民间投资与消费，将下修今年GDP(国内生产总值)成长预估。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。