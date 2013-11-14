《焦点》石油贸易重心东移，亚洲定价权竞争日趋白热化

中国政府正计划向独立炼厂发放更多进口许可，因此买家数量也在逐步增长。

即便有了这些改革措施，也未必能保证该合约一定成功。

在过去20年，亚洲油气买家一直试图增加对定价的影响力，但建立期货合约的成绩却很糟糕。

“建立指标和基于交易所的产品，这一直很有挑战性，”新加坡石油与金属贸易公司Clearsource执行长Mike Scott表示，“有过太多的尝试，但太多的结果都不尽人意。”

迪拜商品交易所于2007年推出了阿曼原油期货合约 。上期所定位为买方，而迪拜商交所计划利用身处海湾产油区的地理优势，为运往亚洲的石油设定指标。中东地区占亚洲进口原油的三分之二。

其它一些品级的原油合约也希望成为亚洲的指标。俄罗斯渴望将ESPO--一种混合原油打造为亚洲指标合约。该原油通过西伯利亚东部至太平洋(ESPO)输油管线，从科兹米诺港口出口输往亚洲。

但是，中东原油生产商不太可能使用其最大竞争对手的指标来为出口原油定价。亚洲炼厂也可能不太愿意用俄罗斯原油作为指标，因为它们担心俄罗斯政府对其国内能源行业的影响。

“当一项事业由政府牵头，或受到某一实体很大影响时，就失去了自由市场的感觉，”定价机构Platts的市场报导全球主编Jorge Montepeque称。