修正-表格：韩国10月出口修正后较上年同期增长7.2%，进口为增长5.2%

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(更正：在标题中加上“韩国”)
路透首尔11月14日 - 韩国关税厅周四公布的海关修正数据显示，10月出口较上年同期增长7.2%，几乎持平于本月稍早发布的初值7.3%。
以下为韩国关税厅发布的10月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差4.9 顺差4.9
出口额(10亿美元) 50.5 50.5
(较上年同期变动%) +7.2 +7.3
进口额(10亿美元) 45.6 45.6
(较上年同期变动%) +5.2 +5.1
*初值为产业通商资源部11月1日公布的数字。(完) (编译 侯向明； 审校 戴素萍)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。