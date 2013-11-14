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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:30 BJT

修正-表格：韩国10月出口修正后较上年同期增长7.2%，进口为增长5.2%

(更正：在标题中加上“韩国”)

路透首尔11月14日 - 韩国关税厅周四公布的海关修正数据显示，10月出口较上年同期增长7.2%，几乎持平于本月稍早发布的初值7.3%。

以下为韩国关税厅发布的10月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差4.9 顺差4.9

出口额(10亿美元) 50.5 50.5

(较上年同期变动%) +7.2 +7.3

进口额(10亿美元) 45.6 45.6

(较上年同期变动%) +5.2 +5.1

*初值为产业通商资源部11月1日公布的数字。(完) (编译 侯向明； 审校　戴素萍)

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