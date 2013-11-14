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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:26 BJT

中国新债：国开行下周二将增发第43-47期固息债，总额至多240亿元

路透北京11月14日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(19日)增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行总量 1/3/5/7年不超50亿元，10年不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 11月19日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 11月25日/10月24日

分销期 11月21日-11月25日

上市日 1年：11月27日

3/5/7/10年：11月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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此前第43期固息债增发过三次，44-47期固息债有过两次增发，结果分别如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5二次增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12三次增发收益率 4.9891% -- -- -- --

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品

种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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