中国新债：国开行下周二将增发第43-47期固息债，总额至多240亿元

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透北京11月14日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(19日)增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行总量 1/3/5/7年不超50亿元，10年不超40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 11月19日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月25日/10月24日
分销期 11月21日-11月25日
上市日 1年：11月27日
3/5/7/10年：11月29日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前第43期固息债增发过三次，44-47期固息债有过两次增发，结果分别如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
11/5二次增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
11/12三次增发收益率 4.9891% -- -- -- --
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品
种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。